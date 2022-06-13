İngiliz Kraliçesi, bugün itibarıyla 2016'da ölen Tayland Kralı Bhumibol Adulyadej'i geride bırakarak, 4 yaşında kral olan Fransız 14. Louis'den sonra en çok tahtta kalan kişi sıfatını kazandı.

Geçen hafta sonu, 96 yaşındaki Kraliçe'nin "Platin" yıl dönümü kutlamaları İngiltere genelinde 4 gün süren etkinliklerle gerçekleştirilmişti.

Tahttaki 70'inci yılına resmen 6 Şubat'ta giren 2. Elizabeth, Mayıs 2024'te de tahtta olursa en fazla hüküm süren modern hükümdar unvanını elde edecek.

2. Elizabeth, babasının ölümünden sonra, 25 yaşında tahta çıkmıştı.