Koronavirüs salgınını durdurmak için tüm gözler aşı çalışmalarında.

Listenin başında AstraZeneca firmasının İngiltere’deki Oxford Üniversitesi ile ortak geliştirdiği korona virüsü aşısı var.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşının büyük olasılıkla gelecek yılın ilk birkaç ayında kullanıma sunulacağını açıkladı.

Aşı için daha önce verilen tarih 2020 yılı sonuydu ancak uzmanlar beklentileri gelecek yıl başına çekti.

Faz üç bölümüne geçilen aşı şu anda dünya çapında 50 binden fazla insan üzerinde deneniyor.

Denemeleri hızlandırmak için COVID-19'un hala yaygın olduğu Güney Afrika, Brezilya ve ABD'de çalışmalar devam ediyor.

Aşı denemeleri henüz tamamlanmadı ancak İngiliz hükümeti 30 milyon dozluk ilk siparişi için üretime başladı.

Çin firması Sinovac Biotech üzerinde çalıştıkları koronavirus aşısının genç yetişkinlere göre yaşlılar için daha güvenli olduğunu açıkladı.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Rusya'nın Sputnik V aşısını tescili ardından yapılacak deneme kapsamında bu hafta gönüllülere COVID-19 aşısının sunulmaya başlanacağını söyledi.