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Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın konvoyuna saldırı: 2 ölü
[Fotoğraf: AA]
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Amrullah Salih, başkent Kabil'de araç konvoyuna yönelik düzenlenen saldırıda yaralanırken, 2 kişi yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Tarık Aryen, saldırının Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in makam aracının, Kabil'in Taimani bölgesinden geçtiği sırada düzenlendiğini açıkladı.
[Fotoğraf: AA]
Saldırıda Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih'in elinden yaralanarak kurtulduğunu ifade eden Aryen, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.
[Fotoğraf: AA]
Öte yandan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Salih, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "saldırıda elinden yaralandığını ve böylesi saldırıların mücadelesine engel olamayacağını" kaydetti.
[Fotoğraf: AA]
Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların camları kırılırken, olay yerine giden tüm caddelere trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Afganistan saldırı Amrullah SalihSon Güncelleme: 9 Eylül 2020 Çarşamba 08:42
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