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Dünya
BBC 08.06.2023 06:25

İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye hazırlanıyor

İngiltere, obezite kaynaklı hastalıkları azaltmak amacıyla kilo verdiren bir iğneye onay vermeye hazırlanıyor.

İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye hazırlanıyor

Hastanelerdeki obezite kaynaklı yükü azaltmak için Wegovy ismindeki iğneyi bir pilot program kapsamında onaylamaya hazırlanan İngiltere’de, bir hastanın bu iğneye en fazla iki yıl boyunca erişiminin olmasına izin verilecek.

Ulusal Sağlık Hizmetleri’nin (NHS) yaptığı araştırma sonunda vücut ağırlığının yüzde 10’unun bu iğneyle kaybolduğu tespit edildi.

İğne, iştahı bastırarak kişilerin tok hissetmesini ve az yemesini sağlıyor.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, bu iğnenin büyük bir değişim getirebileceğini kaydederek kilo verme hizmetlerine 40 milyon sterlinlik bir bütçe ayrılacağını duyurdu.

Ancak uzmanlar ABD’de çok sayıda ünlünün reklamını yaptığı bu tarz iğneler ve ilaçlar hakkında uyarıda bulunarak asıl sağlıklı bir diyet ve sporun çare olabileceğini vurguluyor.

12 milyon yetişkin obez

İlacın deneme süreçlerinde tedavi bittikten sonra kimi kullanıcıların kilolarını geri aldığı görüldü.

İngiltere henüz ilacı tedarik etmiş değil; ancak on binlerce kişinin ilaca erişiminin olabileceği düşünülüyor.

BBC’nin sabah programına konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, obezitenin kanser ve diyabet üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

İngiltere’de tahminlere göre 12 milyon yetişkin obez. Bu, neredeyse her dört yetişkinden birinin obez olduğu anlamına geliyor.

İlacın en çok bilinen yan etkileriyse baş dönmesi, şişme, gaz ve mide rahatsızlıkları.

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