ABD'de kripto krizi: Binance ve Coinbase hedefte

Kripto para borsası Binance Amerika Birleşik Devletleri'nde köşeye sıkıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC, Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu.

SEC, Binance ile ilgili ihtiyati tedbir kararları da talep etti.

Listede; doğrulanmış muhasebe, varlıkların ülkesine iadesi, belge ve bilgilerin korunması, delillerin yok edilmesinin engellenmesi gibi konular yer aldı.

'Yalanlar ağı' işletme davası

SEC, Binance'in menkul kıymetler kanunu ihlallerinde bulunduğu görüşünde.

Komisyon, pazartesi günü kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao'ya "yalanlar ağı" işlettiği iddiasıyla dava açmıştı.

SEC, Binance'in ardından kripto para borsası Coinbase'i de hedef aldı.

Komisyon Coinbase'e de menkul kıymet yasasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açtı.