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Dünya
AA 08.06.2023 06:10

Pakistan, Türkiye ile iş birliğini ilerletmek istiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ticaret, yatırım, yükseköğrenim, turizm ve altyapı gibi alanlarda Türkiye ile iş birliğinin daha da ilerletilmesi konusunda istekli olduklarını söyledi.

Pakistan, Türkiye ile iş birliğini ilerletmek istiyor

Radio Pakistan’daki habere göre, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Başbakan Şerif tarafından kabul edildi.

Görüşmede Şerif, ticaret, yatırım, yükseköğrenim, turizm ve altyapı gibi alanlarda Türkiye ile iş birliğinin ilerletilmesi konusunda istekli olduklarını ifade etti.

Şerif, Türkiye ile Pakistan’ın ortak inanç ve karşılıklı saygı temelinde uzun süreli tarihi ilişkilere sahip olduğunu, iki ülke halkının birbirlerine büyük saygı duyduğunu vurguladı.

Türkiye’yi ziyaretinde yatırım şirketleriyle yaptığı toplantıya atıfta bulunan Şerif, "Şu an Pakistan’a yabancı yatırım için en iyi zaman ve biz Türk şirketlerinin bu konudaki derin ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

Pakistan Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk hükümetine misafirperverliği için teşekkür etti.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için 3-4 Haziran'da Türkiye'yi ziyaret etmişti.

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