Açık 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.06.2023 06:07

Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşılıklı yarar sağlayan çok yönlü işbirliğini geliştirme niyeti yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını bildirdi.

Rusya: Türkiye ile ilişkilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklanıyoruz

Zaharova, haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye’de yeni hükümetin Rusya ve ABD ile dengeli ilişkiler yürütmesini bekleyip beklemediğine ilişkin bir soruyu cevaplayan Zaharova, her şeyden önce Türkiye’nin seçilmiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, "Ankara'nın, Rusya ile iki ülkenin halklarının temel çıkarlarını karşılayan, karşılıklı yarar sağlayan, çok yönlü işbirliğini geliştirmeye devam etme niyetinde olduğu” yönündeki açıklamalarına odaklandıklarını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Böyle yapıcı bir tutumu memnuniyetle karşılıyoruz. Kendi payımıza böyle ikili bir anlayışın uygulanmasını teşvik edeceğiz ve ortaya çıkması gereken sonuçları takip edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Türkiye- Rusya İlişkileri Rusya Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Suudi Arabistan, Hartum'daki büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı kınadı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:51
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
06:58
Mersin'de zehir tacirlerine şafak operasyonu: 31 gözaltı kararı
06:43
Dişi timsahların tek başlarına üreyebildikleri ortaya çıktı
06:29
Bakırköy'de zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
06:28
İngiltere, kilo verdiren iğneye onay vermeye hazırlanıyor
06:23
Göç Örgütü: Bu yıl Orta Akdeniz'i geçmeye çalışan binden fazla göçmen öldü
ABD'de kırmızı alarm: Hava kalitesi en kötü seviyede
ABD'de kırmızı alarm: Hava kalitesi en kötü seviyede
FOTO FOKUS
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ