Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence: Ülke birçok sıkıntının içinde

Pence, 2024 seçim çalışmalarının ilk gününde Iowa'da CNN tarafından düzenlenen açık oturuma katıldı.

Des Moines Grand View Üniversitesi'nden canlı yayınlanan oturumda Pence, ekonomiden dış politikaya seçmenlerin sorularını cevapladı.

Pence, iktidardaki demokratların ülkeyi iyi yönetemediğini savunarak, "Başkanlık için adaylığımı koydum çünkü ülke bir çok sıkıntının içinde." diye konuştu.

Gerçek değişimi geri getirme ve Amerika'yı sağduyu yoluna koyma deneyimine sahip olduğunu savunan Pence, "Muhafazakar ilkelerin ileriye adım atma sorumluluğuna her zamankinden daha fazla sahip olduğumuzu düşünüyorum." dedi.

"ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürmeli"

Pence, ABD'de enflasyonun Biden yönetiminin 2 trilyonluk harcama paketinden sonra başladığını öne sürerken, dış politika konusunda da Ukrayna'da devam eden savaşa ve Çin ile ABD'nin rekabetine değindi.

ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımları desteklediğini belirten Pence, "Bazı tartışmalarda Ukrayna'daki savaş bir toprak anlaşmazlığı gibi adlandırılıyor. Öyle değil, bu nedensiz bir Rus işgaliydi ve ABD’nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve işgali püskürtmek için yardım sağlamaya devam etmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Pence, Çin konusunda da eğer başkan seçilirse, özellikle Çin'in provokasyonlarına yanıt verecek bir ordu inşa etmesi için Kongre'yi harekete geçireceğini söyledi.

"Şimdi her zamankinden daha fazla, Çin'e ve dünyadaki herhangi bir güce kararlı bir mesaj göndermek ve zamana uygun bir ordu kurmak için Kongre'nin ve Amerikan halkının desteğini toplayacak bir başkana ihtiyacımız var." diyen Pence, bu başkanın Amerika çıkarlarını ve müttefiklerini savunacak bir yeteneğe sahip olması gerektiğini belirtti.

"Eski bir başkanı yargılamak dünyaya korkunç bir mesaj gönderir"

Pençe, bir katılımcının eski başkan Donald Trump hakkında devam eden soruşturmalar ilgili ne düşündüğü sorusuna da 3Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Ancak eski bir başkanı yargılamak dünyaya korkunç bir mesaj gönderir ve ülke için de bölücü olur.3 şeklinde cevap verdi.

Trump'ın Florida'daki malikanesinde bulunan gizli belgelerle ilgili "bu dokümanlar ciddi olay" diyen Pence, ancak Adalet Bakanlığının, soruşturmayı ülkeyi daha fazla ayrıştıracak bir yargılamaya dönüşmeden sonuçlandırması gerektiğine inandığını söyledi.

Pence, Başkan Joe Biden'ı da ofisinde bulunan benzeri gizli belgeler için yetkilileri uyarma süresi konusunda da eleştirdi.

2024 Başkanlık seçimlerine adaylığını duyurmuştu

64 Yaşındaki eski başkan yardımcısı Pence, dün Cumhuriyetçi Parti adına başkanlık yarışına katıldığını paylaştığı tanıtım videosuyla resmen ilan etmişti.

Başkanlık yarışını "bir savaşa" benzeten Pence, Demokrat Başkan Joe Biden ve yönetimini eleştirerek, "Kenarda kalmak kolay olurdu ama ben böyle yetiştirilmedim. Bu yüzden bugün, Tanrı'nın ve ailemin önünde ABD başkanlığına aday olduğumu duyuruyorum." demişti.

Pence, konuşmasında isim vermeden Trump'a karşı rekabet edeceğini de ima ederek, "Farklı zamanlar farklı liderlik gerektirir." ifadesini kullanmıştı.

Başkan adayı Pence, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla birlikte Trump'la yollarını ayırmıştı.

Cumhuriyetçi Partiden 2024 başkanlık seçimleri için Trump ve Pence dışında, dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie, Florida Valisi Ron DeSantis, eski Güney Carolina Valisi Nikki Haley, eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson ve Güney Karolina Senatörü Tim Scott da adaylık yarışını başlatmış bulunuyor.