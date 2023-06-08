Kolombiya'da binlerce kişi Petro'nun reformlarına destek için yürüdü

Başta başkent Bogota olmak üzere birçok kentte meydanlara inen çeşitli sendikalar, siyasi örgüt temsilcileri ve Petro destekçileri, hükümetin politikalarına destek için yürüdü.

Cumhurbaşkanı Petro ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez'in de katıldığı yürüyüş, Bogota'nın Yedinci Caddesi'nde başladı.

Tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüyen kalabalık gruplar, sloganlar ve müzik eşliğinde Petro hükümetine destek, Kongre'ye ise tepki gösterdi.

Bir süre kalabalıkla yürüyen Petro, buradaki konuşmasında, reformların onaylanması çağrısında bulunarak, "Halkın mütevazi ve adalet beklentili haklarını güvence altına alan reformları kabul etsinler. Bu şiddet içeren, silahlı bir talep değildir, bilakis kendi topraklarında dışlanmış, ötekileştirilmiş insanların talebidir" diye konuştu.

"Kongre, halka ihanet etmesin"

Kongre'ye seslenen Petro, kapris peşinde koşmadıklarını vurgulayarak, "Kongre, reformları halkın istediğini biliyor. Kongre, halka ihanet etmesin, barışa sırtımızı dönmeyelim. Bana eşlik eden bu halk, ulusal hükümetimizin yalnız olmadığını gösteriyor. Maksadımız sadece Kolombiya halkına hizmet etmektir. Onların haklarını savunmak için buradayız" değerlendirmesinde bulundu.

"Toplumsal eşitlik sağlansın diye sokaklardayız"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marquez de konuşmasında, Kongre'den halkın isteklerine sağır olmamasını isteyerek, "Yaşlılarımız onursuz koşullarda ölmeye devam etmesin, emekçilerin hakkı olsun, kadınlar taciz edilmesin ve toplumsal eşitlik sağlansın diye sokaklardayız." şeklinde konuştu.

Kolombiya basınına göre, Bogota'daki yürüyüşe 7 bin 500 ila 10 bin kişi arasında bir katılım sağlandı.

Cumhurbaşkanı Petro'nun "Sağlık Reformu" ve "Çalışma Reformu" yasa tasarıları Kongre'de iktidar ile muhalefet partileri arasında tartışmalara neden oldu.

Muhalefet partilerinin Kongre'de sandalye sayısı açısından üstün olması nedeniyle iktidar çıkartmak isteği yasaları hayata geçiremiyor.