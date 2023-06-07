Açık 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Insider 07.06.2023 23:39

Florida'da bir kadın iki ay arayla iki kez piyangoyu tutturdu

ABD'nin Florida eyaletinde bir kadın iki ay arayla piyangoyu tutturarak toplamda 2 milyon dolar kazandı.

Florida'da bir kadın iki ay arayla iki kez piyangoyu tutturdu
[Fotoğraf: GettyImages]

Kasımda 50 dolarlık 500X The Cash isimli piyango oyununu satın alan 41 yaşındaki Altovise Morris'in 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra piyango yetkililerine "Geri döneceğim" diyerek şaka yaptığı belirtildi.

Ancak Morris'in şakası iki ay sonra gerçeğe dönüştü.

Ocakta aynı oyunu yeniden oynayan Morris bir kez daha piyango merkezine giderek 1 milyon dolarlık ikinci ödülünü kazandığını bildirdi.

Ödülünü almaya giden talihli kadın piyango yetkililerine, "Hâlâ bunun olduğuna inanamıyorum" dedi.

İlk kazandığı ikramiyenin neredeyse tamamını yeni bir eve harcadığını söyleyen Morris, ikinci 50 dolarlık bileti aldığında yeni evini satın almış olduğunu belirtti.

Florida Piyangosu, 500X The Cash isimli oyunu iki kez kazanma ihtimalinin 71,6 milyarda 1 olduğunu açıkladı.

Altovise Morris'e vergiler düşüldükten sonra toplam 1 milyon 640 bin dolar ödeme yapıldığı bildirildi.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u tebrik etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:56
TEM’de alev topuna dönen tır trafiği durdurdu
00:26
Numan Kurtulmuş'un yeni görevi Resmi Gazete'de
00:07
Uzman Çavuş Aydın Ceylan şehit oldu
23:37
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, TBMM Başkanı seçilen Numan Kurtulmuş’u tebrik etti
23:33
Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan, Türkiye ve Suudi Arabistan ziyareti mesajı
22:58
Fransa, Kakhovka Barajı'nın vurulmasını kınadı
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi
FOTO FOKUS
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
Kanada'dan gelen orman yangını dumanları nedeniyle New York'ta kırmızı alarm
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ