Florida'da bir kadın iki ay arayla iki kez piyangoyu tutturdu

Kasımda 50 dolarlık 500X The Cash isimli piyango oyununu satın alan 41 yaşındaki Altovise Morris'in 1 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra piyango yetkililerine "Geri döneceğim" diyerek şaka yaptığı belirtildi.

Ancak Morris'in şakası iki ay sonra gerçeğe dönüştü.

Ocakta aynı oyunu yeniden oynayan Morris bir kez daha piyango merkezine giderek 1 milyon dolarlık ikinci ödülünü kazandığını bildirdi.

Ödülünü almaya giden talihli kadın piyango yetkililerine, "Hâlâ bunun olduğuna inanamıyorum" dedi.

İlk kazandığı ikramiyenin neredeyse tamamını yeni bir eve harcadığını söyleyen Morris, ikinci 50 dolarlık bileti aldığında yeni evini satın almış olduğunu belirtti.

Florida Piyangosu, 500X The Cash isimli oyunu iki kez kazanma ihtimalinin 71,6 milyarda 1 olduğunu açıkladı.

Altovise Morris'e vergiler düşüldükten sonra toplam 1 milyon 640 bin dolar ödeme yapıldığı bildirildi.