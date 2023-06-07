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Dünya
AA 07.06.2023 22:55

Fransa, Kakhovka Barajı'nın vurulmasını kınadı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da Kakhovka Barajı ve hidroelektrik santralinin bombalanarak yıkılmasını kınadı.

Fransa, Kakhovka Barajı'nın vurulmasını kınadı
[Fotograf: Reuters]

Macron ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Macron, Kakhovka Barajı'na yapılan saldırı sonrası Zelenskiy'e Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduğunu söylediğini aktararak, "Fransa, halkı tehlikeye atan bu menfur eylemi kınıyor" ifadesini kullandı.

Macron, acil ihtiyaçları karşılamak için Fransa'nın birkaç saat içinde Ukrayna'ya yardım göndereceğini duyurdu.

Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgesinde Rusların kontrol ettiği Kakhovka Barajı ve hidroelektrik santralinin dün bombalarla vurulduğu duyurulmuştu. Bölgenin, su baskını nedeniyle büyük bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğu açıklanmıştı. Ukrayna ve Rusya, barajın vurulması konusunda birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı.

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