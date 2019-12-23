Raab, Suudi Arabistan'da mahkemenin Kaşıkçı davasında hükme varmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kaşıkçı'nın öldürülmesinin korkunç bir suç olduğunu vurgulayan Raab, "Kaşıkçı'nın ailesi, vahşi cinayetle ilgili adaletin sağlandığını görmeyi hak ediyor. Suudi Arabistan, sorumluların hepsinden hesap sormalı ve böyle bir vahşetin bir daha asla yaşanmamasını temin etmeli." ifadesini kullandı.

Dominic Raab, İngiltere'nin, idam cezası uygulanmasını kınadığını da belirtti.

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı'nın İstanbul'daki konsolosluk binasında öldürülmesine ilişkin davada, 5 sanık hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı.

Veliaht Prens Bin Selman'a yakınlığıyla bilinen Suud el-Kahtani'nin yanı sıra eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Uteybi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

İngiltere, Suudi Arabistan'a silah sattığı için eleştiriliyordu

Mart ayında, İngiltere'de aralarında İşçi Partisi, İskoç Ulusal partisi, Liberal Demokratlar, Plaid Cymru ve Yeşil Parti'nin de olduğu muhalefet partileri, Dışişleri Bakanlığına Suudi Arabistan'a silah ihracatını durdurma çağrısı yapan bir mektup yazmıştı.

Haziran'da ise İngiliz Temyiz Mahkemesi, ülkenin Suudi Arabistan'a silah satışının yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.

Kaynak: AA