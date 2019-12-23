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Kaşıkçı cinayetinde 5 kişi idam cezasına çarptırıldı23 Aralık 2019 Pazartesi 12:36 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 13:11
Suudi Arabistan'da Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yürütülen davada, 5 kişi idam cezasına çarptırıldı. 3 kişi de toplam 24 yıl hapis cezası aldı.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayeti davasında 5 kişi hakkında idam kararı verildiğini açıkladı. Veliaht Prens'in danışmanı El Kahtani ise serbest bırakıldı.
Kaşıkçı cinayetini yöneten isim olarak bilinen Suud el-Kahtani'ye Suud Başsavcılığı herhangi bir suçlama yöneltmedi.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde parmağı olan Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed el Uteybi'ye suçlama yöneltmedi.
Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetinde görev alan eski İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin serbest bırakıldığını açıkladı
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