Şirketin Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği programda, insansı robot Kaleido'nun, dayanıklı yapısıyla felaket bölgelerinde kurtarma görevi üstleneceğine dikkat çekildi.

Şimdiye kadar geliştirilen insansı robotların olağanüstü fiziki koşullarda hareket kabiliyetlerinin zayıf olduğu vurgulanırken, Kaleido'nun güçlü kollarıyla insan ve diğer ağır nesneleri taşıyabileceği kaydedildi.

Şirket, sık sık deprem ve tayfunların görüldüğü Japonya'da Kaleido'nun kullanışlı bir robot olacağı görüşünde.

Kaynak: Reuters