Dünya
Acil durum robotu Kaleido, göreve hazır23 Aralık 2019 Pazartesi 17:30 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:33
Japon'ya da bir motor endüstrisi şirketi, felaket bölgelerinde görev yapacak yeni robotu Kaleido’yu tanıttı.
Şirketin Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlediği programda, insansı robot Kaleido'nun, dayanıklı yapısıyla felaket bölgelerinde kurtarma görevi üstleneceğine dikkat çekildi.
Şimdiye kadar geliştirilen insansı robotların olağanüstü fiziki koşullarda hareket kabiliyetlerinin zayıf olduğu vurgulanırken, Kaleido'nun güçlü kollarıyla insan ve diğer ağır nesneleri taşıyabileceği kaydedildi.
Şirket, sık sık deprem ve tayfunların görüldüğü Japonya'da Kaleido'nun kullanışlı bir robot olacağı görüşünde.
Kaynak: Reuters
Etiketler: Kawasaki kaleido Japonya insansı robot