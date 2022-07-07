İngiltere'de Johnson hükümeti peş peşe gelen istifalarla sarsılıyor.

Son olarak Kuzey İrlanda'dan sorumlu bakan Brandon Lewis de istifa etti. İstifa sayısı 4'ü kabine bakanı olmak üzere 50'ye yükseldi.

İngiliz basını İngiltere Başbakan Boris Johnson'ın istifa edeceğini duyurdu.

İstifalarda 'güven kaybı ve parti içi huzursuzluk' vurgusu

İngiltere'de ilk istifa açıklamaları Sağlık Bakanı Sacid Cavid ve Maliye bakanı Rishi Sunak'tan geldi.

Sonrasında ise bakan, bakan yardımcılarının ve hükümet adına parlamentoda danışmanlık görevi yürüten milletvekilleri istifa etti.

İstifa dilekçesini verenler, güven kaybı ve parti içi huzursuzluğu gerekçe gösterdi.

İstifalar gelmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Boris Johnson parlamentoda soruları yanıtladı.

Johnson, "Hükümet, kriz anında bırakıp gitmemeli" ifadesini kullandı.

Hükümetin görevine devam etmesi imkansız hale gelirse, o zaman istifa edeceğini söyleyen Johnson, pes etmeyeceğini vurguladı.

"Bir planımız var ve onu yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

Johnson, kabinedeki en kıdemli bakanlardan, Kalkınma Bakanı Michael Gove 'u görevden aldı.