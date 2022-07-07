Haber Giriş: 7 Temmuz 2022 Perşembe 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye ile İsrail arasında 71 yıl sonra havacılık anlaşması imzalanacak
Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme süreci devam ediyor. 1951 yılından bu yana ilk kez havacılık anlaşması imzalanacak. Böylece İsrailli hava yolu şirketlerinin Türkiye uçuşları yeniden başlayacak. Anlaşmanın gün içinde imzalanması bekleniyor.
Türkiye ile İsrail heyetleri hava ulaştırma konularını görüşmek amacıyla geçen günlerde bir araya geldi.
Toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına tekrar başlama talepleri ele alındı.
Görüşmede imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması ile havayolu trafiğini genişletme kararı alındı.
Konuyla ilgili İsrail Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı.
İki ülke arasında 1951'den bu yana sivil havacılık alanında ilk kez bir anlaşmanın imzalanacağı açıklandı.
Anlaşmaya göre Türk ve İsrailli hava yolu şirketleri karşılıklı uçuşlara yeniden başlayacak.
Anlaşmanın gün içinde imzalanması öngörülüyor.
Etiketler: İsrail
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