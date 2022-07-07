Türkiye ile İsrail heyetleri hava ulaştırma konularını görüşmek amacıyla geçen günlerde bir araya geldi.

Toplantıda İsrailli havayolu şirketlerinin Türkiye uçuşlarına tekrar başlama talepleri ele alındı.

Görüşmede imzalanacak yeni bir havacılık anlaşması ile havayolu trafiğini genişletme kararı alındı.

Konuyla ilgili İsrail Ulaştırma Bakanlığı açıklama yaptı.

İki ülke arasında 1951'den bu yana sivil havacılık alanında ilk kez bir anlaşmanın imzalanacağı açıklandı.

Anlaşmaya göre Türk ve İsrailli hava yolu şirketleri karşılıklı uçuşlara yeniden başlayacak.

Anlaşmanın gün içinde imzalanması öngörülüyor.