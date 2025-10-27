İngiltere Başbakanı Starmer'dan 'Eurofighter' anlaşmasına dair açıklama

Starmer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yeni ve modern bir serbest ticaret anlaşması ile güvenlik ve terörizmle mücadelenin yanı sıra göç, enerji ve birçok farklı konuda ortak hareket edebileceklerini belirten Starmer, Türkiye'ye ekonomik ve stratejik önemi giderek artan bir ülke olarak yaklaştıklarını söyledi.

"Türkiye giderek artan öneme sahip"



İngiltere Başbakanı Starmer: Eskiye oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz. Güvenlik, terörle mücadele, enerji ve birçok farklı konuda birlikte yapabileceğimiz çok şey var. pic.twitter.com/LsPWxpgPKh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 27, 2025

Starmer, "(Türkiye-İngiltere) Stratejik bir ortaklığı, ilk İngiltere-Türkiye ikili iş birliği çerçevesini duyuruyoruz." ifadesini kullanarak, önemli bir mihenk taşı olan bu gelişmenin mevcut iş birliğinin derinliğini artıracağını ve daha ileriye taşıyacağını vurguladı.

İngiltere'nin Türkiye'ye 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sağlayacağını ve gelecekte daha fazlasının alınması seçeneğinin bulunduğunu bildiren Starmer, "Bu NATO'daki güvenliği derinleştirecek, artıracak. İkili savunma sanayindeki iş birliğini artıracak." dedi.

Starmer, savaş uçağı satışının Türkiye ve İngiltere'de ekonomik büyümeyi artıracağını dile getirerek, bu çerçevede İngilizler için 20 bin istihdam imkanının sağlanacağını aktardı.

"Eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz"

Starmer, "İki ülke Avrupa'nın iki ucunda olabilir ancak birlikte şu anda eskisine oranla çok daha yakın çalışan iki ülkeyiz." diyerek, NATO müttefiki olan İngiltere ile Türkiye'nin Avrupa'nın ortak güvenliği için beraber çalıştığını ve Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde Ukrayna'ya destek olduğunu ifade etti.

Orta Doğu'da barış için beraber çalıştıklarını aktaran Starmer, "Bu anlamda sizin oynamış olduğunuz rolün özellikle altını çizmek isterim. Gazze'deki barış planının ilk aşaması yerine geliyor. Şu anda bu anlaşmanın mümkün olduğunca kısa bir süre içerisinde uygulanması aşamasındayız ve bölgeyi çok daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Starmer, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının, NATO'nun güneydoğu kanadını tüm müttefiklerin çıkarına koruyan Türk Hava Kuvvetlerini destekleyeceğini vurguladı.

Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ilişkileri güçlendirmek amacıyla 2011'de ilk toplantısı yapılan Türk-İngiliz Tatlıdil Forumu'nun yeniden lanse edilmesiyle ilgili çalışmaları başlatmaya karar verdiklerini paylaşan Starmer, bunun sadece iki ülke arasında değil, aynı zamanda iş insanları, parlamenterler, akademisyenler ve bilim insanları arasında diyalog oluşturacağını söyledi.

Starmer, bu gelişmenin Türkiye ve İngiltere'de bilim ve yenilikçiliği destekleyeceğine ve dayanışmayı bir sonraki aşamaya taşıyacağına işaret ederek, bunun İngiltere'nin ikili ilişkiler konusundaki kararlılık ve taahhütünün göstergesi olduğunu bildirdi.

"Tarihi bir gün" yaşadıklarının altını çizen Starmer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a misafirperverliğinden ve ortaklığından ötürü teşekkür etti.

Starmer, "Gelecekte bu ortak çıkarlarımız ve ortak niyetlerimizi yerine getirmek ve birlikte çalışmayı desteklemek konusunda çok büyük bir istek duyuyorum." diyerek, 7-8 Temmuz 2026'da Türkiye'de yapılması planlanan NATO Zirvesi için tekrar Ankara'ya gelmekten mutluluk duyacağını kaydetti.