AA 27.10.2025 13:42

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli vatandaşa kendi evini zorla yıktırdı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli bir vatandaşı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle evini kendi elleriyle yıkmaya zorladı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli vatandaşa kendi evini zorla yıktırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail makamlarının, Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan el-İsaviye beldesi sakinlerinden Tahir Derbas'ın evi için "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verdiği belirtildi.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin söz konusu vatandaşa evini zorla yıktırdığı aktarıldı.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlileri, evlerinin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla kendi elleriyle yıkmaya zorladığı anımsatılan haberde, Filistinli ailelerin buna uymaması durumunda ise İsrail'in evleri yıkmanın yanı sıra ev sahiplerine para cezası kestiğine işaret edildi.

Haberde ayrıca, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin de uluslararası hukuka aykırı tutumu doğrultusunda Filistinlilerin topraklarında evlerini yeniden inşa etmesine ruhsat vermediğine dikkati çekildi.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
İşgalci İsrail ordusu, 15'i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı
