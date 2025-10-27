Az Bulutlu 20.7ºC Ankara
Dünya
AA 27.10.2025 12:57

İşgalci İsrail ordusu, 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da düzenlediği baskınlarda, son 2 esir takasında serbest bırakılan 15 kişinin bulunduğu, 21 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail ordusu, 15’i daha önce serbest bırakılan 21 Filistinliyi gözaltına aldı
[AA (Arşiv)]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'daki baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin Eriha kentindeki Akabe Cebr Mülteci Kampı’na baskın düzenleyerek, esir takası kapsamında serbest kalan 15 kişiyi yeniden gözaltına aldığı aktarılan açıklamada, baskın sırasında birçok kişinin darbedildiği ve sorgulanmak üzere bilinmeyen bir yere götürüldüğü kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca Ramallah, El-Halil, Beytüllahim, Nablus ve Tulkerim kentlerinde çok sayıda eve baskın düzenleyerek 6 kişiyi daha gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında, Hamas hareketinin önde gelen isimlerinden ve eski El-Bire Belediye Başkanı Cemal et-Tavil de yer alıyor.

Yerel kaynaklara göre İsrail güçleri, Tavil'in Bire kentindeki evine baskın düzenleyerek, çocuklarını kelepçeleyerek darbetti ardından kendisini gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze Batı Şeria
