Johnson, Parlamentoda yapılan Başbakana Sorular oturumundaki konuşmasına İran'ın dün geceki saldırısını kınayarak başladı.

İran'ın bu "düşüncesiz ve tehlikeli" saldırıları tekrar etmek yerine "acilen" gerginliğin azaltılması için uğraşması gerektiğini belirten Johnson, saldırıda İngiliz askerlerinin zarar görmediğini açıkladı.

Johnson, İngiltere'nin bölgedeki çıkarlarını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayarak, donanmaya ait 2 geminin Hürmüz Boğazı'nda yeniden görevlendirildiğini ve Bağdat'taki askeri personelin de başka bir üsse yerleştirildiğini aktardı.

"Gerilimin artmasını önlemek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Johnson, Fransa ve Almanya ile ortak açıklamalarına atıfta bulunarak, ABD'nin öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin eylemlerine dikkat çekti.

"Elinde İngiliz askerlerinin kanı var"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in sorusu üzerine, Süleymani'nin öldürülmesinin yasal olup olmadığı konusunun kendi yetki alanına girmediğini dile getiren Johnson, ABD'nin üsleri ve askeri personelini koruma hakkına sahip olduğunu söyledi.

Süleymani'nin Lübnan'da Hizbullah ve Yemen'de Husileri silahlandırdığı, "dünyadaki en zalim rejimlerden olan Esed rejimini ayakta tuttuğu" değerlendirmesinde bulunan Johnson, "İngiliz askerlerini hedef alan ve öldüren terör örgütlerine bomba verdi. Bu adamın elinde İngiliz askerlerinin kanı var." diye konuştu.

"İngiliz çıkarları yerine Trump'la ilişkisine öncelik veriyor"

Johnson, Corbyn'in Irak Parlamentosunun yabancı askerlerin ülkeden ayrılması yönünde aldığı karara uyup uymayacaklarına ilişkin bir soru üzerine de İngiliz hükümetinin Irak'ın bütünlüğünü korumak için elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

Corbyn, Johnson'ı "İngiltere'nin çıkarları yerine ABD Başkanı Donald Trump'la olan ilişkisine öncelik vermekle" suçlarken, Başbakan da muhalefet liderini İran'ın İngilizce yayın yapan televizyon kanalı Press TV'den 10 binlerce sterlin almakla suçladı.

Johnson, "Kasım Süleymani ve başında olduğu İran Devrim Muhafızlarının Kudüs Gücünün elinde ve desteklediği terörizm nedeniyle acı çeken Orta Doğu'daki insanların yanındayız ancak hala (Corbyn) Kasım Süleymani'nin eylemlerini kınamış değil." ifadesini kullandı.

İran saldırısı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Süleymani'nin öldürülmesine misilleme olarak gece saatlerinde ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nü onlarca balistik füzeyle vurduğunu duyurmuştu. İran, saldırıda en az 80 ABD askerinin öldüğünü ileri sürmüştü.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'ın Enbar kentinde bulunan Ayn el-Esed ile Erbil'deki üslerine 12'den fazla balistik füzeyle saldırı düzenlediğini bildirmişti.

Kaynak: AA