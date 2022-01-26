İngiltere'de Başbakanlık binasında koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönemde parti düzenlendiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Boris Johnson'ın üzerindeki istifa baskısı giderek artıyor.



Partilere yönelik polis soruşturması devam ederken Johnson'ın talebi üzerine kıdemli memur Sue Gray'in de partilere ilişkin hazırladığı raporunun bugün Başbakanlığa teslim edilmesi bekleniyor.

Başbakan Johnson'a Avam Kamarası'nda yapılan Başbakana Sorular Oturumunda yine muhalefet kanadından istifa çağrısı geldi.

Keir Starmer istifa çağrısını yineledi

İşçi Partisi lideri Keir Starmer konuşmasında, Johnson'ın istifa etmesi gerektiğini, ancak bunun yerine parlamentoyu yanlış yönlendirdiğini ifade etti.

Johnson, Starmer'a yanıt olarak Downing Street'teki parti skandalları nedeniyle istifa etmeyeceğini söyledi.