İngiliz medyasına konuşan Johnson, ülkede tartışmalara yol açan Hindistan ziyaretinden vazgeçmenin "tek mantıklı şey" olduğunu, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’yle çevrim içi toplantı yapacağını belirtti.

Ziyaretin iptal edilmesini "sinir bozucu" olarak niteleyen Johnson, "Modi ve ben çok üzücü bir şekilde seyahat yapamayacağım sonucuna vardık." dedi.

Johnson, "Hindistan'da yaşananlar ve salgının oradaki son durumu dikkate alındığında, ertelemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Günlük vaka sayısının en fazla olduğu ülke

İlk COVID-19 vakasının 30 Ocak 2020'de kaydedildiği Hindistan'da zaman içinde artan günlük vaka sayısı, 16 Eylül 2020'de 97 bin 859'a kadar çıkmış, bu tarihten sonra aşağı yönlü seyre girmişti.

Günlük vaka sayısı sonraki 4,5 ay boyunca istikrarlı şekilde azalarak 1 Şubat'ta 8 bin 587'ye kadar düşmüştü.

Ancak bu ilk dalganın ardından vaka eğrisi şubattan itibaren yukarı doğru sert bir yay çizerek yeni ve ilkinden çok daha büyük bir dalga meydana getirdi.

Ülkede halihazırda günlük vaka sayısı 273 bini aşmış durumda.