Avustralya’nın Perth kentindeki JB Askeri Antikalar müzayede evi, Hitler’in bazı kişisel eşyalarını açık artırmaya sundu.

Eşyalar arasında sigara tabakası, tarak, el aynası ve ayakkabı fırçası yer aldı.

Söz konusu eşyaların satışından toplam 87 bin 500 dolar gelir elde edildi.

"Yaşıyor olsaydı sizi alkışlardı"

Avustralya'da Yahudi karşıtlığıyla mücadele etmek için kurulan İftira Karşıtı Komisyonu (ADC) Başkanı Dvir Abramovich, açık artırmayı kınadı.

Abramovich, "Hitler bugün yaşıyor olsaydı, JB Askeri Antikalar’a teşekkür eder ve korkunç ticaretini alkışlardı. Mirasının Avustralya'da yaygınlaşması ve tanıtılması hoşuna giderdi. Milyonların katledilmesi ve insanlıktan çıkarılması bir etiket fiyatına sahip olmamalıdır" dedi.

Müzayede evi: Politik değiliz

JB Askeri Antikalar’ın sahibi Jamey Blewitt de tepkilere ilişkin yaptığı açıklamada, müzayede evi olarak politik bir duruş sergilemediğini, bunun sadece bir iş olduğunu ifade etti.

Blewitt, "Birçok insanın bu parçaları iğrenç bulduğunun farkındayız. Tarihte iyi şeyler olduğu gibi kötü şeyler de var" dedi.