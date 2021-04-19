Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 11:22Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Jet skiye tekerlek taktı, otoyola çıktı
Tayland’da tekerlek taktığı jet ski ile otoyolda seyahat eden adam görenleri şaşırttı.
Görüntü, Tayland’ın turistik bölgesi Pattaya’da kayda geçti.
Jet skiye tekerlek takarak karada da kullanılmasını sağlayan 30 yaşındaki Anuluk Klingkaisuklert, yolda aracı ile seyahat eden diğer bir sürücü tarafından videoya alındı.
Görüntülerin sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmesinin ardından açıklama yapan Klingkaisuklert, “Pattaya’da yaşamak zor. Burada nasıl yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çoğu zaman sellerle yüzleşmelisiniz” dedi.
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