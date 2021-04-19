Görüntü, Tayland’ın turistik bölgesi Pattaya’da kayda geçti.

Jet skiye tekerlek takarak karada da kullanılmasını sağlayan 30 yaşındaki Anuluk Klingkaisuklert, yolda aracı ile seyahat eden diğer bir sürücü tarafından videoya alındı.

Görüntülerin sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girmesinin ardından açıklama yapan Klingkaisuklert, “Pattaya’da yaşamak zor. Burada nasıl yaşayacağınızı bilmelisiniz. Çoğu zaman sellerle yüzleşmelisiniz” dedi.