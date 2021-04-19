“İç çamaşırı tarafından kanıtlı” kod adlı bir çalışmada, gönüllülere 2 bin beyaz pamuklu iç çamaşırı gönderilerek bahçelerine gömmeleri isteniyor.

Eyalet araştırma enstitüsü Agroscope'tan bilim insanları daha sonra çamaşırları çıkarıp analiz edecekler.

Yeryüzündeki küçük organizmaların kumaşı ne ölçüde yediklerine bakacaklar.

Bu yol, toprağın verimliliğini ölçmenin en yeni yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Pamuğu yiyorlar

Çamaşırların yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabilen organik pamuktan yapılması önemli.

Bu madde, topraktaki çeşitli mikroorganizmalar için besin kaynağı görevi görüyor.

Bu organizmalar iç çamaşırlarını aşırı sıcaklıkta yiyorlar.

Toprakta ne kadar aktif mikroorganizmalar yaşarsa, iç çamaşırları o kadar hızlı yenilerek yok olacak.

Toprak kaybı hızla artıyor

Topraklar milyarlarca bakteri, mantar, böcek, solucan ve diğer canlılara ev sahipliği yapıyor.

Ancak ekosistemleri ve mahsul verimi konusunda çok az şey biliniyor.

Projenin bir yönü de küresel toprak erozyonu konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Artan gübre kullanımı ve inşaatlar verimli toprak kaybını hızlandıran en önemli faktörlerden.

Toprak kaybı yeryüzünü doğal afetlere karşı daha korumasız bırakıyor, akarsulara ve nehirlere sızan kimyasalların seviyelerinin artmasına neden oluyor.

