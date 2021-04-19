Ulusal basında yer alan haberlere göre, Masa Dağı yamaçlarında çıkan ve Cape Town Üniversitesi binalarına zarar veren yangın, şehir itfaiyesinin yoğun müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamadı.

[Fotoğraf: Reuters]

İlk olarak Rodes Anıtı'ndaki bir kafeye zarar veren yangın daha sonra üniversitenin çok sayıda sembol binasını kullanılamaz hale getirdi.

Üniversitenin tüm faaliyetleri askıya alınarak 4 bin öğrenci tahliye edildi.

[Fotoğraf: Reuters]

Yangına müdahale sırasında bazı itfaiyecilerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

[Fotoğraf: Reuters]