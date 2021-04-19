Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da yangın, üniversiteye sıçradı: 4 bin öğrenci tahliye edildi
Güney Afrika'da dün Masa Dağı'nda çıkan yangının Cape Town Üniversitesi kampüsüne ulaşmasının ardından 4 bin öğrenci tahliye edildi.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Masa Dağı yamaçlarında çıkan ve Cape Town Üniversitesi binalarına zarar veren yangın, şehir itfaiyesinin yoğun müdahalelerine rağmen kontrol altına alınamadı.
[Fotoğraf: Reuters]
İlk olarak Rodes Anıtı'ndaki bir kafeye zarar veren yangın daha sonra üniversitenin çok sayıda sembol binasını kullanılamaz hale getirdi.
Üniversitenin tüm faaliyetleri askıya alınarak 4 bin öğrenci tahliye edildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Yangına müdahale sırasında bazı itfaiyecilerin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
[Fotoğraf: Reuters]
Etiketler: Yangın
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