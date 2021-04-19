ABD Başkanı Joe Biden eski başkan Trump dönemi kararlarını bir bir geri çevirirken “İnsanlığın Ay’a dönüşü” programı Artemis’e ise onay vermişti.

Ancak Biden yönetiminin 2022 mali bütçesi programa destek verir nitelikte değil.

Açıklanan bütçede NASA bütçesi 1,5 milyar dolar artırılırken, Artemis programı 325 milyon dolarlık cüzi bir destek alacak.

Konuya ilişkin kullanılan ifadeler de dikkat çekti..

Artemis programının bir parçası olan ay üssü fikrinden bahsedilmedi, onun yerine "Ay yüzeyine ve ötesine bir dizi mürettebatlı keşif misyonu" ifadesi yer aldı.

Biden vazgeçti mi?

Bütçenin ardından Biden yönetiminin kalıcı bir ay üssünden ziyade bir dizi kısa vadeli ay seferi düşündüğü konuşuluyor.

Bütçede , bir ay üssüne özel bir atıfta bulunulmamasının bürokratik bir denetimin sonucu olabileceği de göz ardı edilmiyor.

Konuya ilişkin kafa karışıklığı yaşanırken yetkililer Biden’dan net bir açıklama bekliyor.

Artemis projesi

NASA, Artemis'i uzun vadede Ay'da kalıcı yapılar için temel atmak, yerleşmek ve en sonunda Mars'a insan göndermek için bir adım olarak görüyor.

Hedef olarak güney kutbunun seçilmesinin sebebi ise yakın zamanda Ay'ın güney kutbunda donmuş halde su keşfedilmiş olması.

Projenin bir amacı da ilk kadın astronotu Ay'ın güney kutbuna indirmek.

