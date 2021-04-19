Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (COVID-19) etkisini göstermeye devam ediyor.

Koronavirüs salgınına karşı neredeyse bir yıl boyunca direnen 896 bin nüfuslu Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan ada ülkesi Fuji Cumhuriyeti'nde geçtiğimiz yıl nisan ayından sonra ilk COVID-19 vakası görüldü.

Yetkililer, 53 yaşındaki bir kadının koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ülkenin en büyük iki kenti olan Nadi ve Lautoka'da da ilk kez karantina ilan edildiğini açıkladı.

2 kişi yaşamını yitirdi

Fiji’de pandeminin başından beri 100’den az vaka görüldüğü ve sadece 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.