İngiltere bir süredir, Tayvan dahil ihtilaflı bölgelerdeki faaliyetlerini artıran Çin’e karşı Japonya ile bağlarını güçlendirmeye çalışıyor.

Eylül ayında Queen Elizabeth uçak gemisi ve eskort gemilerinden oluşan savaş görev grubu Asya Pasifik’te göreve başlayacak.

Savaş görev grubunun bölgedeki üst düzey liman ziyaretleri yapması planlanırken, İngiltere'den dikkat çeken bir adım daha geldi.

Important news – confirming the UK Carrier Strike Group will operate with the US, Australia, France, Japan, New Zealand & Republic of Korea in the coming months. ???????????????????????????????????????????????? #CSG21

