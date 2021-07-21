İngiltere bir süredir, Tayvan dahil ihtilaflı bölgelerdeki faaliyetlerini artıran Çin’e karşı Japonya ile bağlarını güçlendirmeye çalışıyor.

Eylül ayında Queen Elizabeth uçak gemisi ve eskort gemilerinden oluşan savaş görev grubu Asya Pasifik’te göreve başlayacak.

Savaş görev grubunun bölgedeki üst düzey liman ziyaretleri yapması planlanırken, İngiltere'den dikkat çeken bir adım daha geldi.

Important news – confirming the UK Carrier Strike Group will operate with the US, Australia, France, Japan, New Zealand & Republic of Korea in the coming months. ???????????????????????????????????????????????? #CSG21

https://t.co/z0Bgzwa0xc — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) July 19, 2021

Kalıcı 2 savaş gemisi

Savunma Bakanı Ben Wallace, Japon mevkidaşı Nobuo Kishi ile Tokyo'da yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Görev grubunun göreve başlamasının ardından, Birleşik Krallık yıl sonunda bölgeye 2 kalıcı gemi konuşlandıracak” ifadelerini kullandı.

Japonya Savunma Bakanı Nobuo Kishi de savaş görev grubunun ABD ve Japon askeri üslerinin de bulunduğu Japon takımadalarında birçok ziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Öte yandan, Japonya ile İngiltere ilişkileri konusunda bir yorum da Pentagon’dan geldi. Bir Pentagon sözcüsü, “Hint-Pasifik bölgesinde seyrüsefer özgürlüğünü ve kurallara dayalı bir düzeni destekleyen, müttefikler ve ortaklar ağına bağlılığından" İngiltere’yi kutladı.

