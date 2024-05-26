Bakan Fidan Brüksel'de Filistin toplantısına katılacak

Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı her geçen gün artarken, İsrail-Filistin meselesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek toplantılarda ele alınacak.

Norveç ve Suudi Arabistan'ın organizasyonu ile Brüksel'de düzenlenecek "Filistin'in Tanınması Meselesi Dahil İki Devletli Çözümün Uygulanması" konulu toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek.

Fidan'ın her platformda olduğu gibi bu toplantıda da Filistin'in tanınmasına ve iki devletli çözüme Türkiye'nin verdiği desteği vurgulaması bekleniyor.

Bakan Fidan ayrıca Filistin'e yönelik yardımları sürdüren uluslararası partnerlerin Filistin Başbakanı ile bir araya geleceği "Uluslararası Partnerler Toplantısı'na" da katılacak.

Diplomatik kaynaklar, toplantı vesilesiyle uluslararası partnerlerin Filistin Hükumeti ile interaktif diyalog yürütmesinin mümkün olacağını belirtti.

Filistin'e destek sürecek

Gazze'ye iletilen insani yardımların en büyük bölümü Türkiye tarafından sağlanıyor. Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin Filistin'e siyasi olarak da her platformda destek verdiğini ve bu desteğin süreceğini ifade etti.

Hakan Fidan'ın Brüksel'de muhatapları ile ikili görüşmeler yapması da bekleniyor.