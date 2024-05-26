Tıra çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

Kaza, Taşova-Amasya D100 Karayolu Tekke Kavşağı ilerisinde meydana geldi. Taşova'dan Amasya istikametine seyir halinde olan Olcay Çöl yönetimindeki otomobil, Süleyman Yalçıngil idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
Alev alan otomobil içindeki 35 yaşındaki Olcay Çöl, hayatını kaybetti. Otomobil ve dorsedeki yanan paletler Taşova itfaiyesi tarafından söndürüldü.
Haber verillmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Olcay Çöl'ün cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.