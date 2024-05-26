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Türkiye
İHA 26.05.2024 05:37

Tıra çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

Amasya’da palet yüklü tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı.. Yanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Tıra çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

Kaza, Taşova-Amasya D100 Karayolu Tekke Kavşağı ilerisinde meydana geldi. Taşova'dan Amasya istikametine seyir halinde olan Olcay Çöl yönetimindeki otomobil, Süleyman Yalçıngil idaresindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

Alev alan otomobil içindeki 35 yaşındaki Olcay Çöl, hayatını kaybetti. Otomobil ve dorsedeki yanan paletler Taşova itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Tıra çarpan otomobil alev aldı: 1 ölü

Haber verillmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Olcay Çöl'ün cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

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