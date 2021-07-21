Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 bin 15 yeni vaka tespit edilirken, 3 bin 998 kişi öldü, 36 bin 977 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı ise 407 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'da son 24 saatte hayatını kaybedenlerin 3 bin 509'u Maharaştra eyaletinden, 489'u ise ülkenin geri kalan eyaletlerinden oldu.

Yerel medyadaki haberlerde, Maharaştra'da daha önce bildirilmeyen ölü sayılarının topluca eklenmesinin bu artışa neden olduğu kaydedildi.

İyileşme oranı yüzde 97,3 oldu

Toplam 30 milyon 390 bin 687 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97,3 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 31 milyon 216 bin 337'ye, can kaybı sayısı 418 bin 480'e çıktı.

Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı dün 374, 19 Temmuz'da 499, 18 Temmuz'da 518, 17 Temmuz'da 560, 16 Temmuz'da 542, 15 Temmuz'da 581 olarak kaydedilmişti.

Uygulanan aşı dozu 415 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 415 milyon 472 bin 455 doz aşı yapıldığını bildirdi. Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" olarak öne çıkıyor.