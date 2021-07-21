16 Temmuz'da Osaka'nın İzumisano ilçesinde olimpiyat hazırlık kampı geçirirken, kaldığı otelde "ülkesindeki zor hayat şartları sebebiyle Japonya'da çalışmak istediği" notunu bırakarak ortadan kaybolan halterci Ssekitoleko bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, İzumisano'dan 200 kilometre uzaklıktaki Nagoya'ya hızlı tren bileti satın alan Afrikalı sporcu, daha önceden tanıştığı bir Ugandalı ile buluşarak Gifu eyaletine gitti.

Afrikalı halterci, daha sonra Mie eyaletine bağlı Yokkaiçi ilçesinde bir polis memuru tarafından fark edilerek göz altına alındı.

Uganda'nın Tokyo Büyükelçiliği, takım personeli ve bölge polisleri tarafından Mie eyaletinde dün tespit edilen Ssekitoleko'nun, antrenörüyle birlikte ivedilikle ülkesine geri gönderileceğini ve olayın "en uygun şekilde ele alınacağını" bildirdi.