Fransa'da günlük vaka sayısının 18 bini aşmasının ardından Sağlık Bakanı Olivier Veran, ülke genelinde uygulanacak yeni kararladı açıkladı.

Çarşamba gününden itibaren, insanlar müze ve sinemaya girmek için aşı kanıtına, negatif teste veya yakın zamanda Covid'den iyileştiğini belgelemeye ihtiyaç duyacak.

Daha sonra milletvekilleri, kafe, restoran ve alışveriş merkezlerine giriş için Ağustos ayında kullanımının genişletilip genişletilmeyeceğini tartışacak.

Fransa'da geçen hafta vaka sayısı günlük 7 binin altındaydı. Delta varyantının ülke genelinde yayılması sonucu yüzde 150'ye varan bir artış gözlendi.

Geçtiğimiz günlerde Macron'un aldığı yeni kararların ardından Paris'te protestolar yapılmış, iki aşı merkezi zarar görmüştü.