Pakistan Telekomünikasyon Ajansının (PTA), Twitter'dan yaptığı açıklamada, TikTok uygulamasına ve platformun internet sitesine erişimin engellendiğini duyurdu.

Açıklamada, uygunsuz içeriklerin TikTok’ta varlığını sürdürmesi ve platformun bu tür içerikleri kaldırmada başarısız olması sebebiyle söz konusu yasak kararının alındığı kaydedildi.

Böylelikle Pakistan'da 9 Ekim 2020'den bu yana TikTok'a 4 kez yasak getirildi.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Pakistan, TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu

Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart’ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti. Mahkeme, 1 Nisan’da TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

28 Haziran’da ise Sindh Yüksek Mahkemesinde TikTok’un yaydığı "ahlaksız ve müstehcen" içerikler sebebiyle mağdur bir Pakistanlının söz konusu sosyal medya uygulamasına karşı açtığı davanın duruşması görüşülmüştü.

Mahkemenin kararında 8 Temmuz’daki bir sonraki duruşmaya kadar TikTok’un askıya alınmasına hükmedilmişti.

2 Temmuz'da mahkeme, 28 Haziran’da ahlaksız ve müstehcen içerikler sebebiyle sosyal medya uygulaması hakkında verdiği "askıya alma" kararını sona erdirmişti.