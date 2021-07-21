Tam kapanmanın devam ettiği Yeni Güney Galler (NSW), Güney Avustralya (SA) ve Victoria eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamaya göre, NSW’de 110, Victoria’da 22 ve SA’da bir kişi daha COVID-19’a yakalandı.

Delta varyantının yayılmaya başladığı eyalet olan NSW’nin Başbakanı Gladys Berejiklian, eyaletin başkenti Sydney’de düzenlediği basın toplantısında 30 Temmuz gece yarısı sona ermesi beklenen tam kapanmanın uzatılabileceği sinyalini verdi.

Söz konusu tarihte kapanmanın kaldırılacağına dair söz veremeyeceğini vurgulayan Berejiklian, “Önümüzdeki birkaç gün için aldığımız sağlık tavsiyelerini ve verilerini dikkatlice değerlendirmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

"Melbourne’da sokağa çıkma yasağı 1 hafta daha uzatılmalı"

Öte yandan 22 yeni vakanın kaydedildiği Victoria eyaletinin Sağlık Bakanı Martin Foley, Melbourne’da düzenlediği basın toplantısında, eyalette bir hafta daha uzatılan, zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağını savundu.

Delta varyantının yayılmasının durdurulabilmesi için tam kapanmanın devamına karar verdiklerini dile getiren Foley, "Bunun zor ve zaman zaman üzücü olduğunu biliyoruz" dedi.

İlk COVID-19 vakasının 25 Ocak 2020’de kaydedildiği Avustralya’da virüse yakalanan 32 bin 253 Avustralyalıdan 915’i hayatını kaybetti.

Son haftalarda Delta varyantının yükselişe geçtiği ülkedeki 1493 aktif vakadan 128’inin hastanedeki tedavileri devam ediyor.