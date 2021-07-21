Amerika Birleşik Devletleri eski Başkanı Donald Trump'ın Yemin Töreni Komitesi Başkanı Tom Barrack'a, Birleşik Arap Emirlikleri ajanı olduğu suçlaması yöneltildi.

Barrack ile birlikte 3 kişiye dava açıldı. Açılan davada Barrack'a, "Trump’ın dış politikasını bu ülke lehine etkileme" ve "kayıt dışı lobicilik yapma" suçlamaları yöneltildi.

Savcılık iddianamesinde sanıkların, yabancı bir hükümetin politika hedeflerini ilerletmek için defalarca girişimde bulundukları yer aldı.

"BAE ile gizli bilgileri paylaştı"

İddianameye göre Barrack, Nisan 2016 ile Nisan 2018 arasında Birleşik Arap Emirlikleri'yle gizli bilgiler de paylaştı.

Paylaşılan gizli bilgiler arasında "Washington'ın Katar'a yönelik bakışı" da bulunuyor.

Kaliforniya’da tutuklanan Barrack'ın davası Los Angeles’ta görülecek.

