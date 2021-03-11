Peşaver'de yüksek mahkeme, TikTok'a yönelik "uygunsuz içeriklerin yayılmasına yol açtığı" şikayet üzerine, uygulamaya erişimin ülke çapında engellenmesine hükmetti.

Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) sözcüsü Khurram Mehran, mahkeme kararına uyacaklarını bildirdi.

Kararın ne zaman yürürlüğe sokulacağına dair bilgi verilmedi.

Pakistan geçtiğimiz yıl ekim ayında da uygulamayı yasaklamıştı. Ancak şirketin uygunsuz içerik yayan hesapları bloke edeceğini bildirmesinin ardından ilgili karar geri çekilmişti.