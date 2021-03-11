Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 14:26Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Pakistan, 'uygunsuz içerik' nedeniyle TikTok'u yasaklıyor
[Fotoğraf: AFP]
Pakistan'ın, sosyal medya uygulaması TikTok'u yayımlanan uygunsuz içerikler nedeniyle yasaklayacağı bildirildi.
Peşaver'de yüksek mahkeme, TikTok'a yönelik "uygunsuz içeriklerin yayılmasına yol açtığı" şikayet üzerine, uygulamaya erişimin ülke çapında engellenmesine hükmetti.
Pakistan Telekomünikasyon Kurumu (PTA) sözcüsü Khurram Mehran, mahkeme kararına uyacaklarını bildirdi.
Kararın ne zaman yürürlüğe sokulacağına dair bilgi verilmedi.
Pakistan geçtiğimiz yıl ekim ayında da uygulamayı yasaklamıştı. Ancak şirketin uygunsuz içerik yayan hesapları bloke edeceğini bildirmesinin ardından ilgili karar geri çekilmişti.
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