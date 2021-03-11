Covid-19 aşısının çocuklar üzerindeki etkileri araştırılıyor. İsrail’de 12-16 yaş arasındaki 600 çocuğa BioNtech-Pfizer aşısı yapıldı.

Aşı görev gücü başkanı Boaz Lev, çocuklarda ciddi bir yan etki yaşanmadığını, bunun cesaret verici olduğunu söyledi.

Pfizer, 12-15 yaş arası çocuklarla bir çalışma yürütüyor ve 5-11 yaş arası çocuklar için yeni bir çalışma başlatmayı amaçlıyor.

Oxford Üniversitesi de AstraZeneca tarafından üretilen Covid-19 aşısını 6 yaşından küçük çocuklar üzerinde test etmek için bir denemeler yapıyor.

Çalışmaların birkaç ay sürmesi bekleniyor.

İsrail’de nüfusun yarısından fazlasına ilk doz aşılar yapılmış durumda.

Aşılama kampanyasını hızlandıran İsrail önemli bir eşikte duruyor. Ülkede çocukları toplu olarak aşılamaya başlayıp başlamama kararı verilmek üzere.

Netanyahu istiyor, ebeveynler isteksiz

Başbakan Benyamin Netanyahu, İsrail'in yetişkin aşılama kampanyasını nisan ayı başlarında tamamlayacağını, karar alınır alınmaz mayıs ayında çocuklar için aşıların gelmeye başlayacağını açıkladı.

Uzmanlar çocukları aşılamanın ülkeyi sürü bağışıklığına götürebileceğini ancak yine de tedbirlerin alınması gerektiğini belirtiyorlar.

Ancak karar alınsa bile ebeveynlerin çocuklarının aşılanmasını isteyip istemeyeceği sorusu öne çıkıyor.

Bir İsrail televizyon kanalı geçen ay, ebeveynlerin yalnızca yüzde 41'inin çocuklarını aşılamayı amaçladığını tespit eden bir anket yaptı.

Rushinek Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ankette, ebeveynlerin yüzde 29'unun 6 ila 15 yaşındaki çocuklarını aşılamayı planlamadığını ve yüzde 30'unun emin olmadığını ortaya koydu.

Rıza olmazsa kampanya başlatılabilir

Çocukların virüs nedeniyle ciddi komplikasyonlar geliştirme riskinin düşük olduğu düşünülüyor.

Ancak sağlık yetkilileri, İngiliz varyantının çocuk ve gençlerin enfeksiyonlarında endişe verici bir artışa yol açtığı ve aşıların bu durumda yardımcı olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Ebeveynlerin rızası olmazsa Sağlık Bakanlığı'nın çocukların aşılanmasına yönelik kampanya başlatabileceği belirtiliyor.