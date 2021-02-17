TikTok, Avrupalı kullanıcıların haklarını ihlal etmekle suçlandı. Avrupa Tüketici Örgütü’nün (BEUC) başını çektiği farklı örgütler, popüler sosyal ağı, genç kullanıcılarının haklarını ve verilerini istismar etmekle suçlayarak Avrupa Komisyonu'na şikayette bulundu.

BEUC basın açıklamasında, "TikTok, AB tüketici haklarının birden fazla ihlalinden dolayı suçlanıyor ve çocukları gizli reklamlardan ve uygunsuz içerikten korumada başarısız oluyor" dedi.

BEUC ayrıca TikTok'u çevrim içi ortamda "çocukları korumak söz konusu olduğunda gerekli özeni göstermemekle" suçladı.

BEUC yetkilileri "Çocuklar TikTok'u seviyor ancak şirket onları korumada başarısız oluyor. Küçüklerimizin sadece eğlenmeye çalışırken farkında olmadan yaygın gizli reklamlara maruz kalmasını ve bilmeden reklam panolarına dönüşmesini istemiyoruz" dedi.

Avrupa ülkelerine çağrı

Örgüt ayrıca, 15 Avrupa ülkesindeki yetkilileri, TikTok uygulamasını daha fazla araştırmaya çağırdı.

BEUC, aylarca süren bir araştırmanın ardından popüler platformun "Belirsiz" hizmet şartlarına sahip olduğu tespit edildi.

TikTok'a kullanıcılar tarafından yayınlanan videoları ücret ödemeden kullanma, dağıtma ve çoğaltma konusunda geri alınamaz bir hak verildiği belirtilerek tepki gösterildi.

İtalya’nın baskısı sonuç getirdi

Video paylaşım ağı, İtalyan veri koruma yetkililerinin, reşit olmayan kullanıcıların uygulamayı kullanmasını engelleme baskısıyla da karşı karşıya kaldı.

TikTok, İtalya'da reşit olmayan kullanıcıları engellemeyi kabul etti

Kişisel verileri hangi amaçla topluyor?

Çinli ByteDance şirketine ait uygulamanın, kullanıcıları hangi kişisel verilerin hangi amaçlarla toplandığı konusunda net bir şekilde bilgilendirmediği iddia ediliyor.

BEUC, "Bu uygulamalardan bazılarının Genel Veri Koruma Yönetmeliğini ihlal etme potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz ve bunları şirkete yönelik devam eden soruşturmalar bağlamında veri koruma yetkililerinin dikkatine sunduk" dedi.

TikTok'tan ılımlı yanıt

TikTok, gizlilik politikalarının daha genç kullanıcılar tarafından anlaşılmasını sağlamak için değişiklikler yaptığını söyledi.

Platform yetkilileri, "Topluluğumuzun, özellikle de genç kullanıcılarımızın güvenliğini sağlamak ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerde yürürlükte olan yasalara saygı duymak, çok ciddiye aldığımız sorumluluklardır" dedi.

Yetkililer "16 yaşın altındaki kullanıcılar için tüm varsayılan gizlilik ayarlarını özel olarak değiştirmek gibi önemli girişimlerde bulunduk" açıklaması yaptı.

TikTok, bir toplantı düzenlemek ve endişeleri gidermek için Avrupa Tüketici Örgütü ile temasa geçtiğini duyurdu.