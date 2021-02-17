Suriye’nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesi, Ağustos 2016’da terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi.

İşgalin gerçekleştiği günden itibaren sivillere huzur vermeyen terör örgütü, Fırat Kalkanı bölgesindeki mezarlıkları hedef haline getirdi.

[Fotoğraf: AA]

“Sadece sivilleri hedef alıyorlar”

Teröristler bölge halkını yerinden etmek amacıyla Sacur Çayı kıyısındaki köyleri bombalıyor, Bab ilçesindeki köylere ve mezarlıklara roket ve havan topu saldırıları düzenliyor.

Önceki gün Bab’ın doğusundaki köylere düzenlenen saldırıda 1 sivil hayatını kaybederken, 1 sivil de yaralandı.

Köy sakinleri, herhangi bir askeri noktanın bulunmadığı köyde yalnızca sivillerin yaşadığını ve PKK/YPG’nin yalnızca sivilleri hedef aldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

“Sadece bizi değil, ölülerimizi de rahat bırakmıyorlar”

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerde yaşayan siviller, terör örgütünün mezarlıkların yanı sıra okul ve sivil yerleşim yerlerine de sürekli olarak saldırılarda bulunduklarını söyledi.

Bölgede yaşayan sivil halk örgütün saldırılarından kurtulmak istiyor.