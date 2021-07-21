Dünyanın her yerinde yaban domuzları sayısı artıyor. Sorunlu, istilacı bir tür olarak kabul edilen yaban domuzlarına her yerde rastlanıyor.

ABD’de yaban domuzu popülasyonları son yıllarda artarken, Uruguay, Brezilya ve Avustralya'da da fazla sayıda bulunuyor.

Avustralya'daki Queensland Üniversitesi ve Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nden araştırma ekibi yaban domuzlarıyla ilgili bir araştırma yaptı. Buna göre beş kıtada yaban domuzunun karbon ayak izini tahmin etmek için yeni haritalama teknolojisinin yanı sıra tahmine dayalı popülasyon modelleri kullanıldı.

Yapılan araştırmalar, yaban domuzlarının dünya çapında yılda yaklaşık 4,9 milyon ton karbondioksit saldığını gösterdi.

Bunun 1,1 milyon arabadan gelen karbon emisyonuna eşdeğer olduğu belirtiliyor.