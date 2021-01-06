Ülkenin önde gelen süpermarket zincirleri Asda, Sainsbury’s ve Tesco’dan yapılan açıklamada ülkede yeni tip koronavirüsle (COVID-19) şubat ayı ortasına kadar devam etmesi beklenen karantina uygulaması nedeniyle stoklama amacıyla gereğinden fazla alışveriş yapılmaması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, yeterli ürünün düzenli olarak tedarik edildiği, müşterilerin online alışveriş yapabilecekleri hatırlatıldı.

Tesco haftada 1,5 milyon, Sainsbury's 800 bin, Asda ise 850 bin online sipariş alıyor.

İngiliz Başbakan Boris Johnson hafta başında ülkede karantina uygulamasının şubat ortasına kadar devam edeceğini, bu tarihe kadar bakımevlerinde kalanlar, 70 yaşından büyükler, sağlık ve bakım hizmeti çalışanları ve ciddi derecede hasta olanların aşılanacağını duyurmuştu.

Mevcut önlemler kapsamında ülkenin yaklaşık yüzde 75'inde restoran, bar ve temel ürünlerin satılmadığı tüm ticarethaneler kapalı.

Ülkede, COVID-19'un daha hızlı yayılan türü nedeniyle günlük vakalar 60 bini geçerken can kayıpları da 1000'e yaklaşmış durumda.

Hastanelerin kapasitelerinin aşılmaya başlandığı ülkede önlem alınmaması durumunda gidişatın daha da kötü olacağından korkuluyordu.