Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hawaii'deki Kilauea Yanardağı 2 haftalık uykusundan uyandı
ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yanardağdan püsküren lavlar kameraya yansıdı.
Hawaii'de yer alan dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea, iki haftalık uykusundan uyandı.
Yanardağdan püsküren lavlar 182 metreye kadar yükseldi.
Yetkililer, lavların şu ana kadar herhangi bir yerleşim birimini tehdit etmediğini, ancak giderek yayıldığını açıkladı.
1983'ten bu yana lav püskürtüyor
İki hafta önce, volkanın güney kanadının altında 4,4 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.
Kilauea, 3 Ocak 1983'den bu yana aktif durumda ve lav püskürtmeyi sürdürüyor.
Etiketler: ABD
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