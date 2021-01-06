Toplu aşılamanın 8 Ocak'ta başlayacağı açıklanan Hollanda'da, uygulamada geç kalındığı eleştirileri üzerine işlemler 2 gün erkene alındı.

"Yakında normale döneceğiz"

Ülkede ilk, Boxtel kentindeki yaşlı bakım merkezinde çalışan hemşire Sanna Elkadiri'ye Pfizer/BioNTech şirketinin ürettiği Covid-19 aşısı uygulandı.

Elkadiri, yerel basına açıklamasında, biraz tedirgin olmasına rağmen çok iyi hissettiğini belirterek, "Sonunda aşılama başladı ve yakında normale döneceğiz" dedi.

Aşılamada öncelik yaşlı bakım merkezlerinin

Aşılama hakkında konuşan Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, toplu aşılamaya öncelikle yaşlı bakım merkezi çalışanlarından başladıklarını söyledi.

Aşılamaya virüsün ilk görüldüğü yer olan Brabant bölgesinden başladıklarını belirten Jonge, "Virüsü tamamen arkada bırakmak biraz vakit alacak" ifadesini kullandı.

Hollanda'da sağlık personeli ve yaşlı bakımevlerinde çalışanların aşı önceliği bulunuyor.

