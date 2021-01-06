Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Macaristan'da kuş gribi nedeniyle 90 bin hindi itlaf edildi
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Macaristan'da, Komarom-Esztergom bölgesindeki hindi çiftliklerinde kuş gribi virüsüne (H5N8) rastlandı. Bunun üzerine 90 bin hindi itlaf edildi.
Macaristan Gıda Güvenliği Ofisi, virüs tespit edilen çiftliklerin 10 kilometre çevresinin karantina altına alındığını açıkladı.
Açıklamada, kümes hayvanlarının korunması amacıyla kapalı alanda tutulması gerektiği belirtildi.
Etiketler: Macaristan Kuş Gribi
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