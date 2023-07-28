Açık 27.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2023 16:17

İngiliz Savunma Bakanlığı, harf hatası yaparak ABD'ye yollayacağı e-postaları Mali'ye yolladı

İngiltere Savunma Bakanlığının ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a yollayacağı bazı e-postaları, yazım yanlışı nedeniyle Rusya'nın Afrika'daki müttefiklerinden Mali'ye gönderdiği ortaya çıktı.

İngiliz Savunma Bakanlığı, harf hatası yaparak ABD'ye yollayacağı e-postaları Mali'ye yolladı
[Fotoğraf: GettyImages]

Ülke basınında yer alan habere göre Pentagon'a ait ".mil" uzantısıyla sona eren adreslere gönderilmek istenen bazı e-postalar, ".ml" uzantısıyla sona eren Mali adreslerine gönderildi.

Savunma Bakanlığı adına açıklama yapan bir bakanlık yetkilisi, operasyon güvenliği ve teknik bilgileri riske atacak hiçbir verinin söz konusu e-postalarda yer almadığını belirtirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Bakanlık yetkilisi, "i" harfinin yazılmaması nedeniyle Mali'ye gönderilen e-posta sayısının 20'den az olduğunu da ifade etti.

ABD ordusuna ait milyonlarca e-posta yanlışlıkla Mali'ye gönderildi
ABD ordusuna ait milyonlarca e-posta yanlışlıkla Mali'ye gönderildi

Aynı hatayı ABD de yaptı

ABD de iki hafta önce yapılan açıklamada, Rusya'nın Afrika'daki müttefiklerinden Mali'ye milyonlarca e-postayı yazım yanlışı yaparak gönderdiğini duyurmuştu.

Mali'nin internet uzantısı .ml'yi yöneten Hollandalı Johannes Zuurbier, son 10 yıldır ABD'yi bu konuda uyarsa da sadece bu yılın ocak ayından itibaren 117 bin e-postanın yanlışlıkla Mali'ye gönderildiğini açıklamıştı.

Batı Afrika ülkesi Mali, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Anlaşması sona ermesine rağmen ücretsiz tahıl göndermeyi taahhüt ettiği 6 Afrika ülkesinden biri.

Ayrıca Wagner grubuna bağlı savaşçılar da Mali ordusuyla birlikte isyancılarla mücadelede görev alıyor.

ETİKETLER
ABD Afrika İngiltere Rusya
Sıradaki Haber
Putin: ABD, NATO ve Ukrayna Rusya ile müzakereyi reddediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
Türkiye ile BAE'den aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele kararı
17:07
Otoyolda tüp yüklü kamyon ve tır çarpıştı
17:01
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Park Jin'i kabul etti
17:08
Bakan Fidan: 31 Temmuz'da İslam dünyası protesto içeren kararlar alacak
16:55
Bolu'da merak uyandıran kazı: Maden işçileri getirildi
Tulumtaş Mağarası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
Tulumtaş Mağarası'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı
FOTO FOKUS
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ