Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 28.07.2023 14:10

Putin: ABD, NATO ve Ukrayna Rusya ile müzakereyi reddediyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna krizinin çözümü için müzakerelerin yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Çatışma, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor" dedi.

Putin: ABD, NATO ve Ukrayna Rusya ile müzakereyi reddediyor
[Fotograf: Reuters]

Putin, St. Petersburg'ta düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi kapsamında Afrika ülkeleri liderlerinin bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerin önemine işaret eden Putin, "Tüm sorunlar müzakereler yoluyla çözülmelidir ancak sorun şu ki bizimle müzakere etmeyi reddediyorlar" ifadesini kullandı.

Putin, Ukrayna savaşının Rusya'nın güvenliğine yönelik oluşan tehditler nedeniyle yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Çatışma, ABD ve NATO'nun, Rusya'nın güvenliğine yönelik tehditler yaratmasına dayanıyor ve Rusya dahil herkes için eşit güvenlik konularında müzakereyi reddediyorlar. Ukrayna veya daha doğrusu mevcut Ukrayna rejimi de müzakere yapmayı reddediyor. Bunu resmen duyurdular. Ukrayna başkanı buna ilişkin müzakereleri yasaklayan kararname imzaladı."

ETİKETLER
Rusya Ukrayna NATO ABD Vladimir Putin
Sıradaki Haber
Putin: Afrika ülkelerinin 23 milyar dolar borcunu sildik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:43
Türkiye'de hepatit görülme sıklığı azaldı
15:38
LPG ithalatı mayısta yıllık bazda arttı
15:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşure günü ve muharrem ayı paylaşımı
15:24
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangını kontrol altını alındı
15:26
Tarımsal destekleme ödemeleri bugün hesaplara aktarılacak
14:59
Borsa rekor seviyeyi gördü
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
FOTO FOKUS
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
Sultangazi'de ormanlık alanda yangın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ