İngiliz atlet, Avustralya’yı en hızlı koşan kişi oldu

31 yaşındaki Goodge, 15 Nisan’da Perth kentindeki Cottesloe Plajı’ndan başladığı 3 bin 800 kilometrelik parkuru 35 günde tamamlayarak, Sydney’in ünlü Bondi Plajı’na ulaştı. Koşunun sonunda babasıyla birlikte bitiş çizgisine ulaşan Goodge, önceki rekoru dört gün farkla geride bıraktı.

Her gün yaklaşık 100 kilometre koştu

İngiltere’nin Bedfordshire bölgesinden gelen sporcu, her gün yaklaşık iki buçuk maraton mesafesi olan 100 kilometreyi koştu. 2018 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden annesi Amanda’nın ardından maraton koşmaya başlayan Goodge, bu zorlu yolculukla İngiltere, ABD ve Avustralya’daki kanser vakıflarına bağış topladı.

Daha önce bu rekor, 2023 yılında 39 gün sürede parkuru tamamlayan Chris Turnbull’a aitti. Ondan bir yıl önce ise Avustralyalı elektrikçi Nedd Brockmann aynı mesafeyi 47 günde koşmuş ve milyonlarca dolar bağış toplamıştı.

"Bitmek bilmeyen bir kâbus gibiydi"

Bitiş çizgisini geçtikten sonra açıklamalarda bulunan Goodge, ilk dokuz günün özellikle çok zor geçtiğini belirterek, "Vücudunuza ve zihninize, zorlandığınızı kabul etseniz de devam etmeniz gerektiğini söylüyorsunuz" dedi.

Annesinin anısına Bondi sahiline bir demet çiçek bırakan Goodge, "O, hayatımdaki en özel insandı. Eminim yaptığım her şeyle gurur duyardı ama endişelenirdi de" ifadelerini kullandı.

Zorlu koşullar altında mücadele etti

Koşu boyunca ayak tırnaklarını kaybeden, ayakları çürüyen ve zaman zaman uyku eksikliğinden dolayı halüsinasyon gören sporcu, yaşadığı fiziksel acılara rağmen annesinin kanserle verdiği mücadeleyi düşünerek motive olduğunu söyledi.

"Zor anlarda ona ve onun ne kadar güçlü bir kadın olduğuna odaklandım. Onun desteğini hep yanımda hissediyorum" dedi.

Avustralya’nın simge hayvanlarının çoğunu yolda görme fırsatı yakalayan Goodge, bunların büyük kısmının ölü olduğunu da belirtti.

Koşunun ardından sosyal medya hesabı üzerinden kendisine bilgi ve deneyimlerini aktaran önceki rekor sahibi Chris Turnbull’a da teşekkür etti.

Daha önce ABD’yi de en hızlı koşan İngiliz

William Goodge, daha önce de ABD’yi en hızlı koşan İngiliz unvanını elde etmişti. O koşuda Los Angeles’tan New York’a 55 günde ulaşmıştı.