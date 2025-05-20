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Dünya
AA 20.05.2025 07:17

Trump'tan Biden açıklaması: Daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser teşhisine ilişkin "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor." dedi.

Trump'tan Biden açıklaması: Daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basına yaptığı açıklamada Biden'ın prostat kanseri teşhisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Biden'ın kanser teşhisinden "üzüntü duyduğunu" belirten Trump, teşhisin neden uzun sürdüğünü sorguladı. Trump, "Kamuoyuna daha erken duyurulmamasına şaşırıyorum çünkü 9. seviyeye gelmek uzun zaman alıyor." diye konuştu.

Trump, kendisinin bilişsel ve fiziksel sağlık testlerinden "başarıyla" geçtiğini söyleyerek, "Eğer bakarsanız aynı doktor, Joe'nun bilişsel olarak sağlıklı olduğunu söylemişti. Onunla ilgili bir sıkıntı yoktu. Bunun üzücü bir durum olduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Biden'ın kanser olduğu duyurulmuştu

Eski ABD Başkanı Biden'ın, geçen hafta idrar semptomları ve bir prostat nodülü bulunması üzerine doktorlar tarafından muayene edildiği, kendisine 16 Mayıs Cuma günü prostat kanseri teşhisi konulduğu açıklanmıştı.

Kanserli hücrelerin nasıl göründüğünü 1 ila 10 arasında ölçerek değerlendiren Gleason skorunda Biden'ın skorunun 9 çıktığı kaydedilmişti.

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